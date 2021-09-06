Futbolcu Emre Aşık 8 yıllık eşi Yağmur Aşık'tan boşandı! Yağmur Sarnıç kimdir?
Futbolcu Emre Aşık, çocukları konusunda sık sık problem yaşamalarıyla gündeme geldiği eşi Yağmur Aşık (Yağmur Sarnıç) ile boşandı. 8 yıllık evlilikleri bugün noktalandı.
Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı sekiz yıllık eşi Yağmur Sarnıç ile olan mahkemesi sonuçlandı. Boşanmaları sürecinde sansasyon ve tartışmları eksik olmayan çift bugün itibariyle boşandı! Yağmur Sarnıç'ın 'Canım istedi' diye dövdüğü için çocukları elinden alınmıştı. 3 yıldır devam eden çekişmeli dava süresince son olarak Yağmur Sarnıç’ın sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıktı. Gündemden düşmeyen Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın olaylı boşanmasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Üç çocuğun velayet baba Emre Aşık’ta kaldı.
"Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor"
Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.
Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.
Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan eski sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.