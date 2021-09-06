Futbolcu Emre Aşık 8 yıllık eşi Yağmur Aşık'tan boşandı! Yağmur Sarnıç kimdir?

Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı sekiz yıllık eşi Yağmur Sarnıç ile olan mahkemesi sonuçlandı. Boşanmaları sürecinde sansasyon ve tartışmları eksik olmayan çift bugün itibariyle boşandı! Yağmur Sarnıç'ın 'Canım istedi' diye dövdüğü için çocukları elinden alınmıştı. 3 yıldır devam eden çekişmeli dava süresince son olarak Yağmur Sarnıç’ın sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıktı. Gündemden düşmeyen Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın olaylı boşanmasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Üç çocuğun velayet baba Emre Aşık’ta kaldı.