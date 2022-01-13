Futbolcu Ahmet Dursun'la boşanan Asena Demirbağ: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim!
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan eski eşiyle ilgili "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim" paylaşımı...
Kasım ayında eski futbolcu Ahmet Dursun ile tek celsede boşandığı için gözyaşlarına boğulan Asena Demirbağ, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Demirbağ, bir takipçisinin evlilikle ilgili sorusu üzerine "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
Bir dönem Survivor'da yarışan Ahmet Dursun, 2019 yılında kendisinden 19 yaş küçük Asena Demirbağ ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz sene ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, kasım ayında tek celsede boşandı. Evliliğini kurtarmak için çaba sarf eden Demirbağ, boşandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Tek celsede boşanan çiftin kızlarının velayeti anneye verilirken baba Dursun'un 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.Şimdilerde çocuğuyla bir hayat sürdüren Demirbağ, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
"Keşke adam gibi biriyle evlenseydim diyorum"
Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Asena Demirbağ, bir takipçisinin "Keşke evlenmeseydim diyor musun?" sorusuna "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim diyorum" cevabını verdi.
"İnan ben de senin gibi anlam veremedim"
Demirbağ, bir başka takipçisinin "Neden ayrıldınız biz anlam veremedik" sorusuna da "İnan ben de senin gibi anlam veremedim. Düşündüm günlerce" yanıtını verdi.