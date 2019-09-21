Futbol dünyasından Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay paylaşımları hepsi yürek burktu
Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadele ile sembol haline gelen Neslican Tay, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tay'ın vefatına futbol dünyası da sessiz kalmadı.
Türkiye onu 3 kere kazandığı kanser savaşı hemen ardından 4. kez yakalanmasına rağmen, gülen yüzüyle, hayat dolu mizacından ödün vermeden yaşamasıyla tanımıştı. Haliyle milyonların sevgisini o asil duruşuyla kazanmıştı. Malesef dün akşam saatlerinde acı haber geldi. Yaşam savaşını kaybeden ama Türkiye'nin sevgisini kazanan Neslican Tay'ın ölümüne futbol dünyasını da yasa boğdu. İşte o yürek burkan paylaşımlar;
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