Futbol dünyasından Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay paylaşımları hepsi yürek burktu

Türkiye onu 3 kere kazandığı kanser savaşı hemen ardından 4. kez yakalanmasına rağmen, gülen yüzüyle, hayat dolu mizacından ödün vermeden yaşamasıyla tanımıştı. Haliyle milyonların sevgisini o asil duruşuyla kazanmıştı. Malesef dün akşam saatlerinde acı haber geldi. Yaşam savaşını kaybeden ama Türkiye'nin sevgisini kazanan Neslican Tay'ın ölümüne futbol dünyasını da yasa boğdu. İşte o yürek burkan paylaşımlar;