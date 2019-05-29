Futbol 3 yıllık aşkı bitirdi! Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol ile ayrıldı

Futbol 3 yıllık aşkı bitirdi! Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol ile ayrıldı

Hande Yener, sevgilisi Ümit Cem Şenol ile 3 yıllık ilişkilerini bitirdi. İkilinin ayrılık sebebi içinse ortaya ilginç bir iddia atıldı.

Futbol 3 yıllık aşkı bitirdi! Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol ile ayrıldı - Sayfa 1

Pop müziğin ünlü ismi Hande Yener, kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Ümit Cem Şenol ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı ki ikiliden ayrılık haberi geldi. Ünlü popçu, nişanlısı Şenol ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırdı.

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Futbol 3 yıllık aşkı bitirdi! Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol ile ayrıldı - Sayfa 2

Daha önce defalarca kez ayrılıp tekrar barışan ikiliden Ümit Cem Şenol, ünlü popçunun Sarıyer’deki villasını terk etti. Hande Yener ile sevgilisinin ilişkisinin bitme sebebi olarak ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. 

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Futbol 3 yıllık aşkı bitirdi! Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol ile ayrıldı - Sayfa 3

Ümit Cem Şenol'un her gece, “Arkadaşlarla halı saha maçım var” diyerek evden çıkıp saatler sonra eve gelmesinin Hande Yener'i çileden çıkardığı  öğrenildi. 

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Futbol 3 yıllık aşkı bitirdi! Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol ile ayrıldı - Sayfa 4

Eşyalarını alıp giden Şenol, sosyal medyada imalı paylaşımlar yaparak kararının kesin olduğunu dile getirirken, Yener'in şimdiden pişman olduğu, barışmak için araya arkadaşlarını soktuğu iddia edildi. 

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