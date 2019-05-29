Futbol 3 yıllık aşkı bitirdi! Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol ile ayrıldı
Hande Yener, sevgilisi Ümit Cem Şenol ile 3 yıllık ilişkilerini bitirdi. İkilinin ayrılık sebebi içinse ortaya ilginç bir iddia atıldı.
Pop müziğin ünlü ismi Hande Yener, kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Ümit Cem Şenol ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı ki ikiliden ayrılık haberi geldi. Ünlü popçu, nişanlısı Şenol ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırdı.
Daha önce defalarca kez ayrılıp tekrar barışan ikiliden Ümit Cem Şenol, ünlü popçunun Sarıyer’deki villasını terk etti. Hande Yener ile sevgilisinin ilişkisinin bitme sebebi olarak ise ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Ümit Cem Şenol'un her gece, “Arkadaşlarla halı saha maçım var” diyerek evden çıkıp saatler sonra eve gelmesinin Hande Yener'i çileden çıkardığı öğrenildi.
Eşyalarını alıp giden Şenol, sosyal medyada imalı paylaşımlar yaparak kararının kesin olduğunu dile getirirken, Yener'in şimdiden pişman olduğu, barışmak için araya arkadaşlarını soktuğu iddia edildi.