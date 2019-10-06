Funda Eryiğit paylaştı cesur tatil pozu takipçilerinin başını döndürdü
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 34 yaşındaki Funda Eryiğit'in seksi tatil pozu olay oldu.
Son olarak Can Kırıkları dizisinde Zeynep İnan karakteriyle 2018 yılında ekranda boy gösteren Funda Eryiğit, bu sezon dizilerle ilgili bir projede gündeme gelmedi.
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Güzel oyuncu uzun süredir Fotoğraf 51 isimli tiyatro oyunu ile sahnelerde yer alıyor. Başarılı oyunculuğuyla ödüller de kazanan Eryiğit, hayranlarından da çok sayıda iltifat alıyor.
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Ünlü oyuncu Funda Eryiğit, şu sıralarda Karadağ’da tatilde bulunuyor. Oyuncu instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
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Seksi pozu ile beğenileri toplayan oyuncu, paylaşımı yorumlara kapattı.
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