Funda Arar sahnede gözyaşlarına boğuldu! İşte nedeni
Şarkıcı Funda Arar önceki akşam İstanbul'da verdiği konserde “Neyse” şarkısını okurken gözyaşlarına boğuldu.
Funda Arar, önceki akşam Vadi Açıkhava’da konser verdi. Gecenin açılışını kalabalık dansçı grubunun hazırladığı gösteriyle yapan sanatçı, Türk sanat müziği eserleri de seslendirdi.
Arar, “Neyse” şarkısını okurken gözyaşlarına boğuldu: “Bu şarkıda aklıma şiddet gören kadınlar geliyor. Bugün çocukların gözleri önünde anneler öldürülüyor, kadınlar akıl almaz şekillerde katlediliyor. Buna artık bir son vermek gerekiyor.”
Şarkıcı Funda Arar'ın geçen sene konser için Alanya'dayken İstanbul Göktürk'teki villasında yangın çıkmıştı. Haberi aldığında İstanbul'a dönmek isteyen Arar'ı, ekip arkadaşları sakinleştirmişti.
Peki Funda Arar kimdir?
8 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 8 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İlkokulu Ankara Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nda okudu. Babasının görevi nedeniyle Ortaokulu Muğla 'da, liseyi ise Adapazarı'nda okumuştur. Müziğe olan ilgisi ve yeteneği küçük yaşlarda fark edilen Funda Arar, ilkokul 3. sınıftan itibaren mandolin ve solfej dersleri almaya başladı.