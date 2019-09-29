Funda Arar sahnede gözyaşlarına boğuldu! İşte nedeni

Peki Funda Arar kimdir?

8 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 8 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İlkokulu Ankara Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nda okudu. Babasının görevi nedeniyle Ortaokulu Muğla 'da, liseyi ise Adapazarı'nda okumuştur. Müziğe olan ilgisi ve yeteneği küçük yaşlarda fark edilen Funda Arar, ilkokul 3. sınıftan itibaren mandolin ve solfej dersleri almaya başladı.