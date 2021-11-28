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Fulya Zenginer öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı: En büyük kötülüğü anneannesi yaptı

Fulya Zenginer öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı: En büyük kötülüğü anneannesi yaptı

2 yıl önce dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer öğrendiği gerçekle dünyası başına yıkıldı.

Fulya Zenginer öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı: En büyük kötülüğü anneannesi yaptı

Tövbeler Tövbesi, Benim İçin Üzülme, Küçük Kadınlar dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan 32 yaşındaki 3.5 aylık hamile oyuncu Fulya Zenginer' en yakınlarını hayatının şokunu yaşattı. 

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Fulya Zenginer öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı: En büyük kötülüğü anneannesi yaptı

Babasını henüz çocuk yaştayken kaybeden, 3 yıl önce de anne acısı yaşayan Fulya Zenginer, bu kez akrabalarından aldığı darbeyle sarsıldı.

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Fulya Zenginer öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı: En büyük kötülüğü anneannesi yaptı

İddiaya göre, Zenginer’in dedesinden kalan milyonluk arsada kuzenleriyle birlikte payı vardı. 

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Fulya Zenginer öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı: En büyük kötülüğü anneannesi yaptı

Erkek kardeşleriyle beraber plan yapan anneanne, torunlarından vekalet istedi. 

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