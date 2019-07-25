Fransız mucit Zapata uçan kaykayla Manş Denizi'ni geçecekti ancak şansı yaver gitmedi!
40 yaşındaki Fransız mucit Franky Zapata'nın Manş Denizi'ni kaykayla geçme denemesi Zapata'nın denize düşmesi ile başarısız oldu.
Eski bir jet-ski şampiyonu ve askeri rezerv olan 40 yaşındaki Fransız mucit Franky Zapata'nın Manş Denizi'ni kaykay ile geçme denemesi başarısız oldu. Zapata, deneme sırasında denize düştü. Zapata'nın ekibi, Fransız mucidin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
"Gemiye inmeyi başaramadı"
Zapata'nın Manş Denizi ortasında bekletilen bir geminin üzerindeki platforma inerek yakıt alması planlanıyordu. Zapata'nın bu esnada gemiye inmeyi başaramadığı ve denize düştüğü belirtildi.
40 yaşındaki Zapata denemeyi, Manş Denizi'ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot'nun tarihi uçuşunun 110. yıldönümünde gerçekleştirmek için bugünü seçmişti.
20 dakikada geçecekti
Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte'ten Dover yakınlarındaki St. Margaret's Körfezi'ne 20 dakikada ulaşmayı hedefliyordu. "Flyboard Air" adını verdiği, beş mini turbo motorla çalışan kaykayı havada en fazla 10 dakika kalabiliyor. Kaykay, kerosenle çalışıyor.