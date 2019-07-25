Fransız mucit Zapata uçan kaykayla Manş Denizi'ni geçecekti ancak şansı yaver gitmedi!

Eski bir jet-ski şampiyonu ve askeri rezerv olan 40 yaşındaki Fransız mucit Franky Zapata'nın Manş Denizi'ni kaykay ile geçme denemesi başarısız oldu. Zapata, deneme sırasında denize düştü. Zapata'nın ekibi, Fransız mucidin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.