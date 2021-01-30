Fransa'da "Küresel Güvenlik" yasası karşıtlığı alevlendi! Protestocular tekrar sokağa indi
FRANSA'da "Küresel Güvenlik" yasası karşıtları bir kez daha sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlendi.
Fransa genelinde binlerce kişi, "Küresel Güvenlik" yasasını protesto etmek için bir kez daha sokaklara döküldü. Protestolar, aralarında başkent Paris, Lyon, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Montpellier, Toulon, Nice, Dijon, La Rochelle, Quimper, Abbeville, Tarbes, Le Havre’nin de bulunduğu birçok kentte gerçekleştirildi.
Polis, söz konusu bölgeleri ablukaya alarak sıkı güvenlik önlemleri aldı.
Polis ve jandarmanın aldığı tüm önlemlere rağmen Paris ve Nantes kentinde göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Protestocuların yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan apartmanlarda oturanlar ise göstericilere destek verdi. Polisin, Paris'te birkaç göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.