Fransa'da "Küresel Güvenlik" yasası karşıtlığı alevlendi! Protestocular tekrar sokağa indi

Fransa genelinde binlerce kişi, "Küresel Güvenlik" yasasını protesto etmek için bir kez daha sokaklara döküldü. Protestolar, aralarında başkent Paris, Lyon, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Montpellier, Toulon, Nice, Dijon, La Rochelle, Quimper, Abbeville, Tarbes, Le Havre’nin de bulunduğu birçok kentte gerçekleştirildi.