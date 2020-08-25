Fransa'da çıplaklar kampında koronavirüs patlaması oldu! Bakanlık harekete geçti
FRANSA'da koronavirüs salgını yeniden hız kazandı. Yeni önlemler alınırken, Fransız çıplaklar kampında koronavirüs vaka sayısı rekor kırınca Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
Fransa’nın Akdeniz kıyısındaki bir çıplaklar kapında, Covid-19 vakası sayısında rekor sevide artış yaşandığı açıklandı. Ülkenin güneyindeki Herault bölgesindeki Le Cap d'Agde isimli çıplaklar kampında yaklaşık 100 kişinin koronavirüsü taşıması üzerine Sağlık Bakanlığı alarma geçti.
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Bakanlık durumu “endişe verici” olarak tanımlarken, çarşamba günü 57 olan vaka sayısına, pazartesi günü 37 kişinin daha eklendiğini duyurdu.
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Bölge Sağlık Ajansı, vaka sayısının daha fazla olabileceği uyarasında bulundu ve önlemlerin artırılmasını istedi.
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Çıplaklar kampında, Kovid-19 testlerinin de artırılacağı bildirildi.
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