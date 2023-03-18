Fransa yeniden karıştı: Paris sokakları savaş alanına döndü!

Dün akşam saatlerinde bir kez daha başkent Paris'te sokaklara dökülen 4 binden fazla protestocu, Concorde Meydanı'nda toplandı. Reformun geri çekilmesini talep eden protestocular, meydanda büyük bir ateş yaktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un maketini ateşe veren protestocular, "Macron, 16. Louis'nin kafasını kestik, yeniden başlayabiliriz" şeklinde slogan attı. Bölgeye barikat da kuran ve polise havai fişek atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Çıkan olaylarda 61 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.