Fox'un Sen Çal Kapımı ifşasını Kerem Bursin ağzından kaçırdı!
FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük ilgi gören yazlık dizisi Sen Çal Kapımı hakkındaki bir gerçeği başrol oyuncusu Kerem Bursin ağzından kaçırdı. 5 Ağustos Çarşamba günü yayınlanmayan dizinin akıbeti oldu. Peki Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
FOX TV'nin eğlenceli, iddialı ve en çok izlenen yazlık dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile seyirciden daha ilk bölümden tam not aldı. Dizideki uyumları ile ekran başındakilerin dikkatini çeken genç oyuncular Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrolünde olduğu dizi hakkındaki bir gerçek ortaya çıktı.
Eda ve Serkan Bolat arasındaki zor ve tutkulu aşkı anlatan dizi hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda'nın yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelmesini ve nişanlılık oyunundan doğan tutkulu bir aşkı anlatıyor.
Başrollerinde daha çok genç isimlerin olduğu dizinin kadrosunda son olarak İstanbullu Gelin'de oynayan Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, Elçin Afacan gibi başarılı oyuncular da var.
Fox ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan dizinin geçen hafta yani 5 Ağustos'ta yayınlanmaması izleyicinin kafasını karıştırmış acaba dizi yayından kalktı mı sorusunu akıllara getirmişti.