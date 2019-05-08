Fox'a damga vuran Bir Aile Hikayesi'ne flaş transfer! Usta oyuncu artık kadroda

Cem ve Reyhan’ın yolu, en zor günlerinde onlara destek olan doktor Adem’le bir kez daha kesişir. Bu defa destek olma sırası Güneş Ailesi’ndedir. Derya’nın tutarsız ve kaçak tavırlarından bezen Berk, onu gerçekle yüzleşmeye zorlar.