Fox'a damga vuran Bir Aile Hikayesi'ne flaş transfer! Usta oyuncu artık kadroda
Yayınlandığı Cumartesi günleri reytinglerde zirve ye oynayan Bir Aile Hikayesi dizisine, yıllardır ekranlarda görünmeyen usta bir oyuncu dahil olacak.
Fox TV'de birinci sezonunu geçiren Bir Aile Hikayesi'nde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son bölümde aniden fenalaşıp apar topar acile kaldırılan Beste, Reyhan ve Cem'i korkuturken, yeni bölümde diziye Cem'in babasını canlandıracak usta bir isim dahil oluyor.
Başrollerinde Songül Öden, Birkan Sokullu, İrem Sak ve Olgun Toker'in bulunduğu diziye dahil olan ismin Mehmet Güler olduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mehmet Güler, dizide Bülent karakterine hayat verecek.
Bir Aile Hikayesi son bölüm ne oldu?: Beste aniden fenalaşınca Reyhan ve Cem çocukları da alıp apar topar acile gider. Kardeşinin ameliyat olmak zorunda olduğunu öğrenen Berk, onu kaybetme korkusu yaşar.
Cem ve Reyhan’ın yolu, en zor günlerinde onlara destek olan doktor Adem’le bir kez daha kesişir. Bu defa destek olma sırası Güneş Ailesi’ndedir. Derya’nın tutarsız ve kaçak tavırlarından bezen Berk, onu gerçekle yüzleşmeye zorlar.