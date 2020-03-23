FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'den örnek hareket

"Maddi destek de sağlansın, toplumun en alt gelirli grubu. Ve çok önemli bir iş yapıyorlar, çöpleri ayırıyorlar, aslında hepimizin yapması gereken bir işi devralıyorlar. Onlara teşekkür ederiz. Ben denk geldiklerime her zaman yardım etmeye çalışıyorum. #kağıttoplayıcılığı"