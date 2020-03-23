FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'den örnek hareket
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle beğeni toplayan Eda Ece, kağıt toplayıcıları için yaptıklarını takipçileriyle paylaştı, alkışları topladı.
Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmeye başlaması ve hızla yayılması tedbirleri giderek arttırıyor. Belediyeler de çeşitli önlemlerini sosyal medya hesaplarından yayımlıyor. Ankara Belediyesi de atık kağıt toplayıcıları için aldıkları Twitter'dan duyurdu. Eda Ece, destek yorumunda bulundu.
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakteriyle herkesin gönlünü fetheden Eda Ece, Twitter'da Ankara Belediyesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında atık kağıt toplayıcılığının yasaklandığını görünce şu yorumu yaptı:
"Maddi destek de sağlansın, toplumun en alt gelirli grubu. Ve çok önemli bir iş yapıyorlar, çöpleri ayırıyorlar, aslında hepimizin yapması gereken bir işi devralıyorlar. Onlara teşekkür ederiz. Ben denk geldiklerime her zaman yardım etmeye çalışıyorum. #kağıttoplayıcılığı"
Eda Ece'nin atık kağıt toplayıcılarına verdiği desteğe birçok yorum geldi. Eda Ece, paylaşımıyla herkesten takdir topladı.