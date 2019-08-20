FOX TV'de Yaparsın Aşkım'ın sunucusu İlker Ayrık'ın yeni projesi belli oldu

Kadrosunda birçok ünlü ismin yer alacağı Müstakbel Aile'de rol alması da beklenen İlker Ayrık, bu filmde kayınpeder ve damat ilişkisini konu edinecek. Müstakbel Aile, damadın kayınpeder ile bir araya gelişi ve düğün öncesinde kendini kayınpedere sevdirmek için başından geçen komik olayları anlatacak.