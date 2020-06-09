FOX TV'de Can Yaman Özge Gürel dizisi Bay Yanlış'a öpüşme sahnesi damga vurdu

"Bay Yanlış" dizisinde Can Yaman, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibi Özgür'ü canlandıracak. Özge Gürel ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı Ezgi karakterine hayat verecek.