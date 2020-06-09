FOX TV'de Can Yaman Özge Gürel dizisi Bay Yanlış'a öpüşme sahnesi damga vurdu
FOX TV ekranlarının yeni dizisi Bay Yanlış'ın başrolleri Can Yaman ve Özge Gürel'in öpüşme sahnesi, dizinin ilk bölümüne damga vuracak gibi duruyor.
Pandemi sürecinde normalleşme dönemine girilirken dizi setleri de yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Yeni diziler televizyon ekranlarında boy göstermeye başlayacak. Romantik komedi tadında Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerinde olduğu Bay Yanlış dizisi de FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle yayımlanmaya hazırlanıyor.
Bay Yanlış'ın 1. bölüm fragmanı yayımlandı. Can Yaman ve Özge Gürel'in hayat verdiği karakterler Özgür ile Ezgi'nin öpüşme ve duş sahnesi dikkat çekti. Bay Yanlış, 26 Haziran Cuma akşamı FOX TV'de ekran yolculuğuna başlayacak.
"Bay Yanlış" dizisinde Can Yaman, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibi Özgür'ü canlandıracak. Özge Gürel ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı Ezgi karakterine hayat verecek.
Öte yandan Bay Yanlış dizisinde Can Yaman ve Özge Gürel ile birlikte Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi oyuncular da rol alıyor.