Fox TV Yasak Elma'ya seyirciyi şok edecek transferler! Yeni imajını gören inanamadı
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni sezonunda dahil olan isimler ve rolleri belli oldu. Diziye katılan ismin yeni imajı seyirciyi şaşkına çevirdi.
Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay'ın yer aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma ilk bölümü 19 Mart 2018'de seyirciyle buluşmuştu. Seyirciden büyük beğeni kazanan dizi yıllar içinde reytingleri altüst etti.
Dizinin sezon finalinde Hasan Ali Kuyucu karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar evinde yaşanan patlama nedeniyle ölerek diziye veda etmişti.
Halit'in en büyük kızı Zehra Argun'u canlandıran Şafak Pekdemir ise dizide Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamayla ölerek diziden ayrılan diğer isim olmuştu.
Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya ise senaryo gereği yurt dışına taşınarak, diziden ayrılmıştı. Kılıç, Uzak Şehrin Masalı dizisi sebebiyle Yasak Elma'ya veda ettiği ortaya çıkmıştı.