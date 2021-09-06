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Fox TV Yasak Elma'ya seyirciyi şok edecek transferler! Yeni imajını gören inanamadı

Fox TV Yasak Elma'ya seyirciyi şok edecek transferler! Yeni imajını gören inanamadı

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni sezonunda dahil olan isimler ve rolleri belli oldu. Diziye katılan ismin yeni imajı seyirciyi şaşkına çevirdi.

Fox TV Yasak Elma'ya seyirciyi şok edecek transferler! Yeni imajını gören inanamadı

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay'ın yer aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma ilk bölümü 19 Mart 2018'de seyirciyle buluşmuştu. Seyirciden büyük beğeni kazanan dizi yıllar içinde reytingleri altüst etti.

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Fox TV Yasak Elma'ya seyirciyi şok edecek transferler! Yeni imajını gören inanamadı

Dizinin sezon finalinde Hasan Ali Kuyucu karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar evinde yaşanan patlama nedeniyle ölerek diziye veda etmişti. 

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Fox TV Yasak Elma'ya seyirciyi şok edecek transferler! Yeni imajını gören inanamadı

Halit'in en büyük kızı Zehra Argun'u canlandıran Şafak Pekdemir ise dizide Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamayla ölerek diziden ayrılan diğer isim olmuştu. 

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Fox TV Yasak Elma'ya seyirciyi şok edecek transferler! Yeni imajını gören inanamadı

Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya ise senaryo gereği yurt dışına taşınarak, diziden ayrılmıştı. Kılıç, Uzak Şehrin Masalı dizisi sebebiyle Yasak Elma'ya veda ettiği ortaya çıkmıştı.  

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