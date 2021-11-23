FOX TV Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece aşka geldi Instagram'da sevgilisiyle sıcak poz
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle çok konuşulan ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından aşka gelerek basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta adı eski partneri Danilo Zanna ile aşk iddiasına karışmasına tepki gösteren oyuncu Eda Ece,
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisindeki Yıldız Argun rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde, adının, beraber rol aldıkları 'Görümce' filmindeki eski partneri Danilo Zanna ile aşk iddiasına karışmasına tepki göstermesinin ardından, sosyal medya hesabından aşka geldi ve basketbolcu sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı.
Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle dikkat çeken son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Eda Ece, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak sevgilisiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Instagram'da 5,3 milyon takipçisi bulunan Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile pozlarını "Gerçek hayat 2" notuyla paylaştı.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 507 binden fazla beğeni aldı. Buğrahan Tuncer ise Eda Ece'nin paylaşımına kalp ve öpücük emojisi koydu.