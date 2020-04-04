FOX TV Yasak Elma yıldızı Nesrin Cavadzade Instagram paylaşımıyla güldürdü
FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşarak koronavirüs salgınında dolayı 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili espri yaptı.
Koronavirüs salgını Türkiye'de hızla yayılırken tedbirler de giderek artıyor. Pandemi ilan edilen salgınla ilgili alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üste vatandaşların ve 20 yaşın altındaki kişilerin sokağa çıkması yasaklandı.
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Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altının sokağa çıkma yasağı hakkında en ilginç paylaşımı ise Yasak Elma dizisinin Şahika'sı Nesrin Cavadzade yaptı.
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Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşarak "20 yaşın altındakilere yasak geldi. Son kez dışarı çıktım" dedi.
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Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Oyuncunun zayıflığına dikkat çeken bazı takipçileri "50 kilo altına sokağa çıkma yasağı gelirse üzül bence" diyerek espri yaptı.
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