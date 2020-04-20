FOX TV Yasak Elma yıldızı Gökhan Alkan'ın mesajları da ifşa edildi teklifi olay!

Aslı Enver'in adı Kerem Tunçeri ile anılmaya başlayınca skandal mesajlar ifşa oldu. Geçmişte çorap değiştirir gibi sevgili değiştiren Kerem Tunçeri'nin kabarık defterinde yalnızca sevgilisi olduğu kadınlar değil bir de mesaj attığı kadınların olduğu ortaya çıktı. O kadınlara attığı mesajlar bir bir ifşa oldu. Gökhan Alkan'ın başına da benzer bir olay geldi.