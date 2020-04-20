FOX TV Yasak Elma yıldızı Gökhan Alkan'ın mesajları da ifşa edildi teklifi olay!
Son olarak FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisine Eda Ece'nin partneri olarak transfer olan Gökhan Alkan'ın da Kerem Tunçeri gibi mesajları ifşa edildi. Gökhan Alkan'ın mesajlar attığı kadına teklifi ise olay oldu.
Aslı Enver'in adı Kerem Tunçeri ile anılmaya başlayınca skandal mesajlar ifşa oldu. Geçmişte çorap değiştirir gibi sevgili değiştiren Kerem Tunçeri'nin kabarık defterinde yalnızca sevgilisi olduğu kadınlar değil bir de mesaj attığı kadınların olduğu ortaya çıktı. O kadınlara attığı mesajlar bir bir ifşa oldu. Gökhan Alkan'ın başına da benzer bir olay geldi.
Son olarak FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisine transfer olmasıyla oyunculuğundan söz ettiren Gökhan Alkan'ın da bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi. Mesajların ifşa olmasıyla oyunculuğu ikinci planda kalan Alkan'ın genç kadına yaptığı teklif ise dikkatlerden kaçmadı.
Twitter'da Ezgi Naz adlı bir hesap Gökhan Alkan'ın kendisine birçok mesaj atıp bir de otel teklifinde bulunduğu ifşa etti. Başka bir sosyal medya kullanıcı da Gökhan Alkan'ın bu hamlesinin bir ilk olmadığını anlattı.
Gökhan Alkan'ın Ezgi Naz adlı hesaba attığı mesajlarda görülene göre ilk mesajı atan Alkan olmuş ve genç kadını iltifatlara boğmuş.