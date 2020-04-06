FOX TV Yasak Elma Yıldız'ı Eda Ece müjdeyi verdi 'Bekleyin beni!'
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medya hesabı Instagram'dan müjdeli haberi verdi. Karantina günlerinde kendini yemek yapmaya verdi.
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle gönüllere taht kuran Eda Ece, karantina günlerinde evinde bolca vakit geçiriyor. Zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açarak sevenleriyle de buluşan Eda Ece, son müjdesini de Instagram'dan verdi.
Karantina günlerinde kendisini yemek yapmaya verdiğini söyleyen Eda Ece, son paylaşımının altına şu notu düştü:
''Bütün Türk Mutfağı yemeklerini yaptım, şimdi dünyanın başka mutfaklarına geçiyorum. Karantina çıkışı artık mutfağı bilen bir kimseyim. Çağrıldığım ama gidemediğim yemek programları vardı, bekleyin beniii''
Koronavirüs salgını Türkiye'yi terk ettikten ve karantinadan çıktıktan sonra yemek programlarında hayranlarıyla buluşacağını ifade eden Eda Ece, bu paylaşımıyla binlerce beğeni aldı.
Eda Ece'nin takipçileri, paylaşımına espirili yorumlar da yaptı. Bazı takipçileri, Eda Ece'ye sipariş verirken bazıları da yemek tarifi verdi.