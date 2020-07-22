FOX TV Yasak Elma yeni sezon bombasını Eda Ece patlattı bakın ne paylaştı
Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin oynadığı Yasak Elma dizisi için paylaşım yapan Eda Ece, yeni sezon bombasını patlattı.
FOX TV'nin reytingi en yüksek olan dizisi Yasak Elma, pandemi nedeniyle erken sezon finali yaparak çekimlerine ara verdi. Normalleşme süreciyle beraber ise oyuncular sete döndü ve çekimlere başlandı. Artık Yasak Elma dizisi hasret gidermek için gün saymaya başladı.
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Yasak Elma dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken dizinin güzel oyuncularından Eda Ece yeni sezon bombasını patlattı.
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Yasak Elma 74. Bölümüyle seyircisiyle kucaklaşmaya hazırlanırken Ece dizinin sevenlerine ''sıkı durun'' mesajını verdi.
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Ayrıca Ece, ''Set! 4. Sezon bomba söylemedi demeyin!'' diyerek de izleyenleri şimdiden uyardı.
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