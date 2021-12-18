FOX TV Yasak Elma dizisine RTÜK'ten 'metres' şoku: Para cezası verdi!
RTÜK, FOX'da yayımlanan 'Yasak Elma' dizisinde, "Gayrimeşru ilişkilerin 'eğlence' adı altında masumane gösterildiğini, toplumsal manada olumsuz bir kavram olan 'metres' kelimesinin normalleştirildiğini, hatta çocuğun olduğu bir sahnede kullanıldığını, aile kavramıyla ilgili olumsuz şakalar yapıldığını, aldatılan kadınların küçük düşürüldüğünü, Türk toplumunun genel ahlak kavramı ve milli-manevi değerleriyle bağdaşmayacak çeşitli ifadelerin izleyicilere aktarıldığını tespit ederek yayıncı kuruluş
FOX TV'nin sezonlardır reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma'ya RTÜK şoku... RTÜK, küfür ve argo ifadelerin kullanıldığı gerekçesiyle FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisine idari para cezası verdi. Dizideki sık sık ağızlardan düşmeyen 'metres' vurgusu RTÜK'ün dikkatini çekti.
RTÜK, Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu üstlendiği Konuşanlar programında ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı. Yasak Elma dizisini de yakın markaja alan RTÜK, cezai işlem uyguladı.
FOX'da yayımlanan 'Yasak Elma' dizisi hakkında hazırlanan uzman raporu Üst Kurulun masasındaydı.
Dizideki sahnelerde geçen 'İki tane iyi arkadaş varmış böyle birbirlerinin evine girip çıkan cinsten, birisi diğerinin kocasıyla birlikteymiş….Hayır sanki dünyada ilk defa böyle bir şey oluyormuş gibi konuşuluyor da. Günümüzde herkes yapıyor.', 'Ayrıca herkes beni 'metres' ilan ediyor ama karşımdaki adam ne ailesini ne karısını düşünüyor' şeklindeki diyaloglar ayrıntısıyla incelendi.