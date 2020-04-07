FOX TV Yasak Elma dizisi için Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer'e isyan etti

FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, uzun bir süredir Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile beraber mutlu bir beraber yaşıyor. Ailesiyle dahi tanıştığı söylenen Eda Ece, sosyal medyadan da aşkını takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor.