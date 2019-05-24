Fox TV The Taste programının yarışmacısı Asaf Saner hayatını kaybetti
Fox TV'de yayın hayatına başlayan The Taste Türkiye yarışmasına katılan Asaf Saner, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol çalışma alanına girerek ters döndü. Aracın içindeki isim The Taste yarışmasına katılan Asaf Saner'di. Kazada 41 yaşındaki Sanar hayatını kaybederken, yanındaki yaralı kurtulan eşi ise araç başında yaşlı gözlerle uzun süre kocasını izledi.
Olay, Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil seyir halinde kontrolden çıkarak yol genişletme alanına girdi. Savrulan otomobil toprak yolda takla atarak ters dönerken içerisindeki sürücü Asaf Saner ve eşi Ayten Saner araç içinde sıkıştı.
Hayatını kaybetti: Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Ayten Saner’i araç içinden çıkartırken, sürücü Asaf Saner’in ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Eşi tedavi altına alındı: Araç altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün eşi Ayten Saner, eşinin cansız bedenini yaşlı gözlerle izledi. Daha sonra ambulansa alınan yaralı Ayten Saner hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.