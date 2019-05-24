Fox TV The Taste programının yarışmacısı Asaf Saner hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti: Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Ayten Saner’i araç içinden çıkartırken, sürücü Asaf Saner’in ise hayatını kaybettiği belirlendi.