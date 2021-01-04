FOX TV Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel yine zirvede Demet Özdemir'i solladı
Türkiye'deki ünlü kadınların yüzlerini bir Instagram hesabı hesapladı. Demet Özdemir, zirveyi Hande Erçel'e kaptırdı.
Yüz hesaplama sistemi ile altın orana sahip olan Türk ünlü kadınlar 'call_me_mumsy' adlı Instagram kullanıcısı tarafından belirlendi. 'call_me_mumsy' Türk ünlü kadınların listesini yayımladı. Demet Özdemir, Hande Erçel'in gerisinde kaldı.
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Sosyal medyada yayınlanan listeye göre 10 üzerinden 9.63'lük oranla en güzel yüze sahip isim güzel oyuncu Hande Erçel oldu.
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Listenin ikinci sırasında 9.53'lük oranla Demet Özdemir yer aldı.
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Cansu Dere 9.03'lük oranla üçüncü sırada yerini aldı.
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