FOX TV Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel yine zirvede Demet Özdemir'i solladı

Yüz hesaplama sistemi ile altın orana sahip olan Türk ünlü kadınlar 'call_me_mumsy' adlı Instagram kullanıcısı tarafından belirlendi. 'call_me_mumsy' Türk ünlü kadınların listesini yayımladı. Demet Özdemir, Hande Erçel'in gerisinde kaldı.