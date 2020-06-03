FOX TV Sen Çal Kapımı fragmanı yayımlandı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizisi

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı dizi Sen Çal Kapımı'nın izleyiciyle buluşması için artık gün sayılıyor. Konusu itibariyle oldukça sıradan bulunan dizide Hande Erçel'in hayat verdiği Eda Yıldız, hayattaki tüm ümitlerini eğitimine bağlayan bir genç kız.