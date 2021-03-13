FOX TV Sen Çal Kapımı final mi yapıyor Kerem Bürsin'e Hande Erçel desteği gecikmedi
Ödül töreninde skandal sözler nedeniyle Kerem Bürsin töreni terk etti. Hande Erçel, rol arkadaşına destek çıktı. Sen Çal Kapımı dizisinin final iddialarına da cevap verdi.
Star TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisine dair final iddiaları yayılırken Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde ödül töreninde şoka uğradı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 'Yılın Yıldızları' adlı ödül törenine katıldı. Bürsin, "2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
Yılın Yıldızlar ödül töreninin sunucusu Bay J ise programın başından beri yaptığı espiriler ve ünlülere karşı sözler nedeniyle tepki çekiyordu. Kerem Bürsin'e söyledikleri de son damla oldu. Bürsin, ödülünü alıp sahneden inerken, sunucu Bay J, şunları söyledi:
"Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti"
Kerem Bürsin bu sözlerin ardından salonu terk etti. Açıklamalara sinirlenen Bürsin, gazetecilerin sorularını da yanıtlamadı.