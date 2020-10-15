FOX TV Sen Çal Kapımı dizisi 15. fragmanda Eda ve Serkan arasında gerilim tırmandı
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ikilinin birbirine meydan okumasıyla dikkat çekiyor.
FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 14. bölümü 14 Ekim Çarşamba akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 21 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 15. bölümünden ilk fragman da yayınlandı.
Sen Çal Kapımı yeni bölüme Serkan ve Eda'nın ayrılıkları damga vuracak. Eda, kendisinden ayrılan Serkan'a "Ben senden önce de vardım, senden sonra da varım Serkan. Senin benim yerime koyabileceğim hiç bir şey yok hayatında. Kim kimin canını yakacak göreceksin" sözleriyle meydan okuyor.
Son bölümde neler olmuştu?
Eda, Serkan’ın onunla İtalya’ya gideceğini halasına ve arkadaşlarına açıklar. Çok mutlu, çok aşık ve heyecanlıdır. Serkan ise ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. “Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda’dan ayıramaz” der ve ailesine karşı çıkar.
Eda’ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda’yla baş başa bir gün geçirmek ister. Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir.