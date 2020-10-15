FOX TV Sen Çal Kapımı dizisi 15. fragmanda Eda ve Serkan arasında gerilim tırmandı

Sen Çal Kapımı yeni bölüme Serkan ve Eda'nın ayrılıkları damga vuracak. Eda, kendisinden ayrılan Serkan'a "Ben senden önce de vardım, senden sonra da varım Serkan. Senin benim yerime koyabileceğim hiç bir şey yok hayatında. Kim kimin canını yakacak göreceksin" sözleriyle meydan okuyor.

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