FOX TV Mucize Doktor yıldızı Taner Ölmez ayrılıyor mu? Kanal D Dudullu Postası'nı yayınlıyor
Koronavirüs salgını dizi çekimlerini de vurdu. Birçok dizinin çekimlerine ara verildi. FOX TV, favori dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümünü yayımlamazken Kanal D ise Mucize Doktor dizisinin yıldızı Taner Ölmez'in rol aldığı Dudullu Postası yayımlanmaya hazırlanıyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. Koronavirüs sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Birçok sektör bu durumdan etkilenirken tartışmalara neden olan dizi çekimlerinden bazıları da setlere ara verdi. Bazı dizilerin yeni bölümleri yayımlanırken bazıları ise tekrar yayınlamaya başladı.
Bazı kanallar, yayımlanmayan dizilerin yerine film koymayı tercih ederken BluTV dijital platformuna sahip olan Kanal D, çözümü Star TV örneğinde buldu. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara veren Mucize Doktor dizisinin yıldızının rol aldığı Dudullu Postası dizisi dijital platformdan Kanal D ekranlarına geçmeye hazırlanıyor.
Serkan Yılmaz'ın yarattığı bir karikatür serisinden ilham alarak Onur Ünlü'nün ortaya koyduğu Dudullu Postası 2018 yılında 14 bölüm olarak BluTv ekranlarında yayımlanmış fakat istenilen yankıyı bulamamıştı.
Kanal D, setlere ara veren dizilerinin yerini doldurmak adına BluTv'de yayımlanan Dudullu Postası dizisini yayımlamaya hazırlanırken izleyicilerin de kafası karıştı.