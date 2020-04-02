FOX TV Mucize Doktor yıldızı Taner Ölmez ayrılıyor mu? Kanal D Dudullu Postası'nı yayınlıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. Koronavirüs sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Birçok sektör bu durumdan etkilenirken tartışmalara neden olan dizi çekimlerinden bazıları da setlere ara verdi. Bazı dizilerin yeni bölümleri yayımlanırken bazıları ise tekrar yayınlamaya başladı.