FOX TV Mucize Doktor dizisinde şoke eden ayrılık! Seda Bakan veda etti
Mucize Doktor dizisinde yaşanan ayrılık seyirciyi üzdü. Seda Bakan, Instagram'dan veda paylaşımı yaptı.
FOX TV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Mucize Doktor hız kesmeden devam ediyor. Fakat diziye sonradan katılan oyuncu Seda Bakan diziye veda ediyor. Dizide Adil Hoca'nın kızı Ferda'yı oynayan güzel oyuncu kadrodan ayrıldı.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, sosyal medya hesabından kızı için karavanda süt sağdıktan sonra çektirdiği fotoğrafını paylaşarak "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" notunu ekledi.
Öte yandan Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor, 24 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 43. yeni bölümünden fragman da yayımlandı.
Yeni bölümde Ferman, Nazlı ve Ali Vefa uçak yolculuğu sırasında doğum yapmaya başlayan bir yolcuya yardım ediyor.