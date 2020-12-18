FOX TV Mucize Doktor dizisinde şoke eden ayrılık! Seda Bakan veda etti

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, sosyal medya hesabından kızı için karavanda süt sağdıktan sonra çektirdiği fotoğrafını paylaşarak "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" notunu ekledi.