FOX TV Mucize Doktor dizisinde Seda Bakan sürprizi anlaşma sağlandı
Seda Bakan, FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor dizisine dair sorulara İstinyePark'ta alışveriş yaparken cevap verdi.
FOX TV'de reytingi en yüksek olan dizi Mucize Doktor, yeni sezona hazırlanırken sürprizleri de ortaya çıkmaya başladı. Pandemi sebebiyle erken sezon finali yapmak zorunda kalan diziler artık setlere geri dönmeye ve yeni sezona hazırlanmaya başladı.
Mucize Doktor dizisi de transferlerle yeni sezona giriş yapmak için kolları sıvadı. Seda Bakan ve Hakan Kartuş'un yer alacağı haberleri hızla yayılınca güzel oyuncu konuya açıklık getirdi.
Kızı Leyla’ya hamileliğinden itibaren ekranlardan uzak kalan Seda Bakan, ''Mucize Doktor dizisiyle anlaşmaya vardık sayılır, aslında sadece sözleşme vs gibi imza işleri kaldı. Şimdilik bir pürüz gözükmüyor'' dedi.
Peki, Mucize Doktor'un yeni oyuncusu Seda Bakan kimdir?
10 Ekim 1985, Gebze'de dünayaya gelen Seda Bakan Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur.