FOX TV Mahkum Şehrin Kralları dizisinde ilginç strateji! Tük televizyon tarihinde bir ilk....

FOX TV dizilerin peşpeşe final yapmasının ardından yeni yayın stratejilerine yöneldi. Kanal, Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun başrollerde yer alacağı yeni dizisi Mahkum Şehrin İnsanları'nın 1. ve 2. bölümünü, iki gün arayla yayınlayacak. Dizinin ilk bölümü, kanalın bir başka dizisi olan 'Evlilik Hakkında Her şey' ile birkaç saat arayla aynı akşam ekranlara getirilecek.