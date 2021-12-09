FOX TV Mahkum Şehrin Kralları dizisinde ilginç strateji! Tük televizyon tarihinde bir ilk....
FOX TV'de yeni yayınlanacak olan Mahkum Şehrin Kralları dizisiyle ilgili dikkat çeken strateji... Dizinin ilk 2 bölümü hem peşpeşe günlerde yayınlanacak hem de ilk bölümü başka bir diziyle aynı gün birkaç saat arayla ekranlara getirilicek. İşte detaylar....
FOX TV dizilerin peşpeşe final yapmasının ardından yeni yayın stratejilerine yöneldi. Kanal, Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun başrollerde yer alacağı yeni dizisi Mahkum Şehrin İnsanları'nın 1. ve 2. bölümünü, iki gün arayla yayınlayacak. Dizinin ilk bölümü, kanalın bir başka dizisi olan 'Evlilik Hakkında Her şey' ile birkaç saat arayla aynı akşam ekranlara getirilecek.
Fox TV, reyting yarışında geride kalan dizileri nedeniyle yeni kararlar alıyor. Kanal, yeni dizisi Mahkum'la televizyon dünyasında bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mahkum’un ilk bölümü 14 Aralık Salı günü ekrana gelecek.
Yani Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle aynı akşam. Mahkum’un ikinci bölümü ise 16 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.