FOX TV Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de çirkin olay! Yeşim evden kovdu
Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasının son bölümü çirkin olaylara sahne oldu. Yarışmacılardan Yeşim Çelik, annesi yaşındaki kadını evden kovdu. Diğer yarışmacılar da evi terketti. İşte olaylı geçen son bölüm:
Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışması bugüne kadar eşine rastlanmayan bir karakterle tanıştı. Yeşim isimli satış sorumlusu Kadir Ezildi başta olmak üzere diğer yarışmacıları da şoklardan şoklara sürükledi. Yeşim yarışmada bir ilke imza atıp evinden annesi yaşındaki yarışmacıyı kovdu. Diğer yarışmacılar da ilk şoku atlattıktan sonra onlar da protesto edip evi terk ettiler. Kadir Ezildi de yaşananlar karşısında yarışmacıyı diskalifiye etmek yerine evini terketti. İşte Kadir Ezildi'nin programındaki şoke eden olay:
FOX TV'de yayınlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasına bu hafta Sevim Canikoğlu, Yeşim Çelik, Meral Murat, Gökhan Serbest ve
Zeynep Hoşgör katıldı. Yarışmacılar arasında yer alan Yeşim Çelik ilk günden arıza çıkaracağının sinyallerini verdi. Rakiplerine yönelik yersiz eleştirileri, haksız puanlamaları ve memnuniyetsiz halleri ile dikkatleri çekti. İlk gün yarışan Gökhan Serbest'in üzerine rencide edecek şekilde giden Yeşim Çelik, 2 puan verip yaptıklarının üzerine tüy dikti.
Yeşim Çelik'in rencide eden memnuniyetsiz hallerinden 2. gün yarışmacısı Sevim Canikoğlu'nu da nasibini aldı. Kadir Ezildi'nin deyimiyle bugüne kadar en zahmetli menüyü çıkaran Sevim Canikoğlu'nu beğenmeyen Yeşim Çelik, haksız eleştirileri ile sadece Sevim Hanımı değil rakiplerini de çileden çıkarttı. El açması börek yapan ve baklava yapan Sevim Hanımı 'hamarat' bulmayan Yeşim Çelik, ona da 6 puan verdi.
Yeşim Çelik, yarışmacılar arasındaki en yaşlı isim olan 52 yaşındaki Zeynep Hoşgör'ün evine de 3. gün konuk oldu. Zeynep hanımın diğer yarışmacılar tarafından temiz bulunan evine 'pis' diyen Yeşim Çelik, yaptığı yemeklerinin hiç birini de beğenmedi. Puan olarak 5 puan veren Yeşim Çelik, sonrasında puanını değiştirip 6 yaptı. Ancak hem temizlik hem yemekler konusundaki ağır eleştirileri ile Zeynep hanımı hayli kırdı.