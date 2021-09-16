FOX TV Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de çirkin olay! Yeşim evden kovdu

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışması bugüne kadar eşine rastlanmayan bir karakterle tanıştı. Yeşim isimli satış sorumlusu Kadir Ezildi başta olmak üzere diğer yarışmacıları da şoklardan şoklara sürükledi. Yeşim yarışmada bir ilke imza atıp evinden annesi yaşındaki yarışmacıyı kovdu. Diğer yarışmacılar da ilk şoku atlattıktan sonra onlar da protesto edip evi terk ettiler. Kadir Ezildi de yaşananlar karşısında yarışmacıyı diskalifiye etmek yerine evini terketti. İşte Kadir Ezildi'nin programındaki şoke eden olay: