FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey dizi kadrosuna bomba transfer! Serkan Altunorak kimdir?
FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna yeni oyuncu transferi... Ünlü oyuncu Serkan Altunorak Evlilik Hakkında Her Şey kadrosuna 'Bora' karakteri ile dahil oldu.
FOX TV'de yayınlanan "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinin kadrosuna taze kan... Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinin kadrosuna Serkan Altunorak katıldı.
Yusuf Pirhasan’ın yönettiği dizi Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk gibi ünlü isimlerden oluşan kadrosuyla salı günleri yayınlanıyor.
Boşanma davalarının işlendiği dizi ünlü konuk oyuncularıyla da ilgi çekiyor. Serkan Altunorak, 'Bora' rolüyle dizide yer alacak.
Evlilik Hakkında Her Şey konusu nedir?
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden gördüğümüz dizide; Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.