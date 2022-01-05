FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey dizi kadrosuna bomba transfer! Serkan Altunorak kimdir?

Evlilik Hakkında Her Şey konusu nedir?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden gördüğümüz dizide; Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.