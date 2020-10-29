FOX TV Baraj'ın yıldızı Biran Damla Yılmaz o pozla eleştirilerin hedefi oldu bakın ne paylaştı
FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj'da Nehir karakterini oynayan Biran Damla Yılmaz, Instagram paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
Baraj dizisinde başrollerini Burak Yörük ve Feyyaz Duman ile birlikte üstlenen Biran Damla Yılmaz, setten geri kalan günlerini dinlenmekle geçiriyor. Yine böyle bir anını ise sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Koltukta uzarken çekilen fotoğrafta köpeği Joe’yle eğlenen güzel yıldızın elindeki içki şişesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Başarılı oyuncunun fotoğrafına 'bu ne hal, gençlere kötü örnek oluyorsun, çocuklara özendiriyorsun, alkolik' yorumları yapıldı. Gelen kötü yorumların sonrasında güzel oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yapmayı tercih etti.
Kendisini içki şişesinden dolayı eleştirenlere sert bir şekilde cevap veren Yılmaz, şunları söyledi:
''Bu son postun altındaki yorumlar ne kadar bir şeyler yazmak için ya da özgüven düşüklüğünden sebep kendini daha duyarlı hissetme amaçlı yazılmış şeyler. İşin enteresanı bir de genelleme yapıyorlar. Ah be canlarım.''