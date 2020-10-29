FOX TV Baraj'ın yıldızı Biran Damla Yılmaz o pozla eleştirilerin hedefi oldu bakın ne paylaştı

Kendisini içki şişesinden dolayı eleştirenlere sert bir şekilde cevap veren Yılmaz, şunları söyledi:

''Bu son postun altındaki yorumlar ne kadar bir şeyler yazmak için ya da özgüven düşüklüğünden sebep kendini daha duyarlı hissetme amaçlı yazılmış şeyler. İşin enteresanı bir de genelleme yapıyorlar. Ah be canlarım.''