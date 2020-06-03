FOX TV Baraj dizisi yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan Engin Akyürek'e olay mesaj! 'Ara Beni'
FOX TV'nin yeni dizisi Baraj'da rol alan Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken Engin Akyürek'e mesajını iletti.
Koronavirüs salgını öncesinde FOX TV ekranlarında yeni yayımlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran Baraj dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz pandemi nedeniyle sete gidemeyince hayranlarıyla iletişimi birçok ünlü isim gibi sosyal medyada sağlamaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde ise sosyal medya hesabından canlı yayın açan Biran Damla Yılmaz, Türkiye’de en beğendiği erkek oyuncunun kim olduğu sorusu sorulunca Engin Akyürek'i iltifatlara boğdu.
Soruya Engin Akyürek cevabını veren Biran Damla Yılmaz, kendisini tanımayı ve bir projede partner olmayı çok istediğini belirtti.
Kendisi de senaryo yazan Biran Damla, dram türünde yazdığı hikayesinde başrolün oyunculuğuna övgüler yağdırdığı Engin Akyürek olmasını istediğini söyledi.