Fox Tv Aşk Mantık İntikam dizisine RTÜK cezası!
RTÜK Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verdi! İzleyici tepki gösterdi!
Bu yaz sezonunun en sevilen dizilerinden Aşk Mantık İntikam Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam eediyor. Burcu Özberk ve İlhan Şen’in başrollerini paylaştığı dizi bir sahnesinden dolayı RTÜK’ten ceza yedi. Seyirci ise cezaya tepki gösterdi.
Aşk Mantık İntikam’ın yeni bölümü yarın akşam yayınlanacak. Dizi hem reytinglerde hem de sosyal medya paylaşımlarında gayet iyi gidiyor. Ancak RTÜK’ten aldığı ceza ekip ve izleyiciler için çok şaşırtıcı oldu.
RTÜK tarafından, Aşk Mantık İntikam dizisinin bir sahnesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma cezası uygulandı.
Ceza izleyiciler tarafından ise tepkiyle karşılandı. Bir izleyici şiddet içerikli dizilere yaptırım uygulanmadığına dikkat çekerek şöyle dedi: