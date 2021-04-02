FOX Masumiyet dizisindeki abartılı filtreyle Hülya Avşar dillere düştü
Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'a uygulanan filtre sosyal medyada dalga konusu oldu. Hülya Avşar bile durumu tiye aldı.
FOX TV'deki Masumiyet dizisinin başrollerinden Hülya Avşar, dün akşam Twitter'da TT listesinin en başına oturdu. Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü gibi başarılı oyuncularla aynı dizide yer alan Avşar kızına uygulanan filtre görenleri şaşkına çevirdi.
Hülya Avşar'ın yüzüne uygulanan oldukça gerçek dışı filtre yüzünden Masumiyet seyircilerinden televizyonlarının bozulduğunu düşünenler bile oldu. Hülya Avşar'a uygulanan filtre yüzünden burnu resmen yok oldu.
Twitter'da alay konusu olan Hülya Avşar da durumuma tepkisiz kalmadı.
Gelen esprili yorumlar üzerine sessizliği bozan Hülya Avşar, kendisi için yapılan bir caps'i paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" sözleriyle kendisini tiye aldı.