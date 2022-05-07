Fox İyilik'e katılan Özgür Çevik 'ben öyle olsun istemiyorum' deyip açıkladı! Yeni projesini duyurdu
2004-2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yabancı Damat' adlı dizide canlandırdığı 'Niko' karakteriyle şöhreti yakalayan Özgür Çevik'den yeni proje açıklaması geldi.
2004 yılında yayınlanan 'Akademi Türkiye' yarışmasıyla tanınan Özgür Çevik, son olarak 'Canevim' adlı dizide rol almıştı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan şarkıcı ve oyuncu, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı.
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Motorunu park edip, kaskını koluna takan 40 yaşındaki oyuncu, "İş görüşmesi için geldim, başlıyoruz bir işe” ifadelerini kullandı.
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Müzikal iş ile döneceğini müjdeleyen Özgür Çevik, "Biraz dinlendim pandemi sürecinde” dedi.
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