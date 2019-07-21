FOX Haber'de peş peşe flaş ayrılıklar! İsmail Küçükkaya hakkında açıklama geldi
Reyting sıralamasında zirveye kafa tutan haber programları yapan Fox TV flaş ayrılıklarla sarsılırken, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ise, İsmail Küçükkaya'nın kovulduğu iddialarına yanıt verdi.
FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, İsmail Küçükkaya hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Şentürk, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile olan fotoğrafını paylaşarak, çıkan haberleri yalanladı.
Yaptığı paylaşımda sosyal medyadaki dedikodulara güldüğünü belirten Şentürk, "Deli kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış O delinin başlığına bak içeriğine bak neresinden tutalım! @KucukkayaIsmail da @fatihportakal da ben @dogansenturk de buradayız" ifadelerine yer verdi.
3 ayrılık birden yaşandı: Ancak Genel Yayın Yönetmenliği'ni Doğan Şentürk'ün yaptığı FOX Haber'de 3 ayrılık birden yaşandı. FOX Ankara Haber Merkezi'nde kanalın kuruluşundan itibaren görev yapan Cumhurbaşkanlığı muhabiri Umut Yertutan, FOX Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul ve İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım ile yollar ayrıldı.
Kendi isteğimle sona erdiriyorum: FOX'un en deneyimli isimlerinden biri olan Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: "Türkiye Gazetesi ile başlayıp TGRT ile devam ettiğim gazetecilik mesleğimi 34 yıl sonra Fox TV'de kendi isteğimle sona erdiriyorum. Bu süre zarfında gerek kurumumdan gerekse çalışma arkadaşlarımla birliktelikten, mesleğimi yapabilmekten haz duydum."