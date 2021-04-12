Cumartesi akşamlarına damga vuran ve yayınlandığı her bölümü ile milyonları ekrana kilitleyen TRT'nin Gönül Dağı dizisi açık ara zirvenin sahibi. ATV'nin son dizi bombası Kardeşlerim ise yıldızı parlayan ve reyting listelerinde bende varım diyen yeni yapımlardan.