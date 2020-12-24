Forbes liste hazırladı! Koronavirüsle milyarder olan 50 bilim insanı ve sağlık girişimcisi
ABD'nin ünlü dergisi Forbes, koronavirüs çalışmalarıyla milyarder olan 50 kişilik listeyi yayımladı.
Corona virüse karşı geliştirilen aşılar, İngiltere, ABD, Kanada ve İsrail’de kullanılmaya başladı ve geliştirilen antikor tedavileri, doktorların hastalığa karşı daha etkili bir şekilde mücadele etmesine yardımcı oluyor. Bu gelişmelere bağlı olarak, onlarca bilim insanı ve yatırımcı 2020'de milyarderler kulübüne giriş yaptı. Aşıların, tedavilerin ve tıbbi cihazların geliştirilmesinde rol alan şirketlerin hisseleri her geçen gün artmaya devam ederken, Forbes, bu yıl sağlık sektöründe öne çıkan 50 yeni milyarderi duyurdu. İşte o 50 kişilik liste ve servetleri...
UĞUR ŞAHİN
Net Serveti: 4,2 milyar dolar
Ülke: Almanya
Servetinin kaynağı: BioNTech
Türkiye doğumlu doktor, BioNTech'i 2008 yılında Almanya'nın Mainz kentinde, şirketin baş tıbbi sorumlusu olarak görev yapan eşi Özlem Türeci ile birlikte kurdu. Şahin, şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 17'sine sahip. BioNTech'in hisseleri, ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirilen corona virüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunun açıklanmasıyla birlikte hızlı bir şekilde yükseldi ve Ocak ayından bu yana yüzde 160 arttı.
STEPHANE BANCEL
Net serveti: 4.1 milyar dolar
Ülke: Fransa
Servetinin kaynağı: Moderna
Bancel, Fransız ilaç firması BioMérieux'nun CEO'su olarak önceki işinden ayrıldıktan sonra 2011 yılında Massachusetts merkezli Moderna'nın CEO'su oldu. Bancel’in yüzde 6’sına sahip olduğu Moderna’nın hisseleri yılın başından bu yana yüzde 550'den fazla arttı.
Onaylanan ikinci aşı: 18 Aralık'ta, Moderna’nın yüzde 94 etkinliğe sahip olan ikinci Covid-19 aşısı, Pfizer/BioNTech aşısından sonra Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanan ikinci aşı oldu.