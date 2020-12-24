Forbes liste hazırladı! Koronavirüsle milyarder olan 50 bilim insanı ve sağlık girişimcisi

Corona virüse karşı geliştirilen aşılar, İngiltere, ABD, Kanada ve İsrail’de kullanılmaya başladı ve geliştirilen antikor tedavileri, doktorların hastalığa karşı daha etkili bir şekilde mücadele etmesine yardımcı oluyor. Bu gelişmelere bağlı olarak, onlarca bilim insanı ve yatırımcı 2020'de milyarderler kulübüne giriş yaptı. Aşıların, tedavilerin ve tıbbi cihazların geliştirilmesinde rol alan şirketlerin hisseleri her geçen gün artmaya devam ederken, Forbes, bu yıl sağlık sektöründe öne çıkan 50 yeni milyarderi duyurdu. İşte o 50 kişilik liste ve servetleri...