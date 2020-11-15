Forbes en çok kazananları açıklandı! Zirvede bakın kim var
Forbes dergisi, hayatta olmayıp da 2020'nin en çok kazanan ünlülerini açıkladı.
Dergi, ölümlerinden önce elde ettikleri şöhretle geride kalanlara kazanç sağlamayı sürdüren ünlülerin 1 Ekim 2019 ile 1 Ekim 2020 arası yıllık kazançları dikkate alınarak liste hazırladı.
İşte öldükten sonra bile en çok kazanan ünlüler...
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13. Marilyn Monroe
Kazancı: 8 milyon dolar
Ölümü: 4 Ağustos 1962 (36 yaşındaydı)
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12. George Harrison
Kazancı: 8,5 milyon dolar
Ölümü: 29 Kasım 2001 (58 yaşındaydı)
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11. Freddie Mercury
Kazancı: 9 milyon dolar
Ölümü: 24 Kasım 1991 (45 yaşındaydı)
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