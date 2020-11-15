Forbes en çok kazananları açıklandı! Zirvede bakın kim var

Dergi, ölümlerinden önce elde ettikleri şöhretle geride kalanlara kazanç sağlamayı sürdüren ünlülerin 1 Ekim 2019 ile 1 Ekim 2020 arası yıllık kazançları dikkate alınarak liste hazırladı.



İşte öldükten sonra bile en çok kazanan ünlüler...