FLASH TV Haberin Kralı canlı yayında Faik Öztürk'ün pilatesle imtihanı... Şekilden şekle girdi

Flash Tv programlarında her gün başka bir absürd olay yaşanıyor

2019 yılında biten yayın hayatına 11 Ekim'de yeniden 'merhaba' diyen ve yeniden yayına başlayan Türkiye'nin ilk özel televizyonlarından Flash TV'nin programlarında birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Her programda yaşanan absürd anların videoları sosyal medyada adeta viral oluyor. Son absürd görüntü ise Haberin Kralı programıyla Faik Öztürk'ten geldi.