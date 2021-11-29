FLASH TV Al Sana Haber'de Sisi'den 'Serpil Çakmaklı Nihat Doğan'dan çocuk aldırdı' iddiası
FLASH TV Al Sana Haber'de gündemi sallayan gibi düşen iddialara bir yenisi daha eklendi. Programın moderatörü Seyhan Soylu, Serpil Çakmaklı'nın yıllar önce Nihat Doğan'dan çocuk aldırdığını ileri sürdü.
FLASH TV Al Sana Haber skandalsız gün geçirmiyor. Geçtiğimiz günlerde Kürt-Türk tartışmasıyla günlerce konuşulan Al Sana Haber programında bomba iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Daha önce Serpil Çakmaklı ve Banu Alkan'ın Nihat Doğan için kavga ettiğini öne süren Sisi lakaplı Seyhan Soylu bu sefer de, "Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp, çocuk aldırdı" iddiasını ortaya atarak stüdyoyu karıştırdı.
Programın sunucuları arasında yer alan Seyhan Soylu ve Nihat Doğan arasındaki "Serpil Çakmaklı polemiği" bir üst çıtaya taşındı.
Seyhan Soylu, Serpil Çakmaklı'nın Nihat Doğan'dan çocuk aldırdığını iddia etti
Geçtiğimiz günlerde, Nihat Doğan uğruna Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı'nın yıllar önce birbirine girdiğini ileri süren Seyhan Soylu, Serpil Çakmaklı'nın Nihat Doğan'dan çocuk aldırdığını iddia etti.
"Uğur Dündar, Ahmet Hakan şarkı söyler mi? Senin ne işin var?"
Nihat Doğan Seyhan Soylu'ya "Senin Ece Ronay ile düet yapacağını duydum. Yahu sen artık çok ünlü bir Moderatör oldun; Uğur Dündar, Ahmet Hakan şarkı söyler mi? Senin ne işin var? Başarılı olduğun işlere bak, bırak şarkıcılık bizim işimiz. Hem hangi sesle düet yapacaksın?'' diyerek dalga geçti.