FLASH TV Al Sana Haber'de Sisi'den 'Serpil Çakmaklı Nihat Doğan'dan çocuk aldırdı' iddiası

"Uğur Dündar, Ahmet Hakan şarkı söyler mi? Senin ne işin var?"

Nihat Doğan Seyhan Soylu'ya "Senin Ece Ronay ile düet yapacağını duydum. Yahu sen artık çok ünlü bir Moderatör oldun; Uğur Dündar, Ahmet Hakan şarkı söyler mi? Senin ne işin var? Başarılı olduğun işlere bak, bırak şarkıcılık bizim işimiz. Hem hangi sesle düet yapacaksın?'' diyerek dalga geçti.