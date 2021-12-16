FLASH TV Al Sana Haber'de Bahar Candan'dan 'Ünlü bir kadınla birlikte oldum' itirafı
FLASH TV'de sansasyonun eksik olmadığı Al Sana Haber adlı programın sunucularından Bahar candan, ünlü ve kendinden yaşça büyük bir kadınla birliktelik yaşadığı itirafıyla herkesi şoke etti.
FLASH TV Seyhan Soylu ile Al Sana Haber programı son bölüm canlı yayınında bugüne dek yaşanan en sansasyonel olay ekranlara getirildi. Al Sana Haber'in 'sosyal medya ünlüsü' yorumcusu Bahar Candan son programda çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Al Sana Haber canlı yayınında moderatör Seyhan Soylu'nun "Olgun bir sevgilin oldu mu?" sorusuna Bahar Candan, "Evet bir dönem çok ünlü bir sevgilim oldu benden yaşça büyük. Bana aşıktı o. Bu arada bu ilişkimi bir erkekle yaşadım demedim. Bir cinsiyet belirtmedim." diyerek ortalığı karıştıracak bir açıklama yaptı.
"İş dünyasında çok önemli bir yeri olan, bir derneğe başkanlık yapmış olan biri"
"Sisi" olarak bilinen program moderatörü Seyhan Soylu ise Bahar Candan'ı doğrulayarak, "Ben de biliyorum, iş dünyasında çok önemli bir yeri olan aynı zamanda bir derneğe başkanlık yapmış olan biri" dedi.
Moderatör Seyhan Soylu, yorumcu Bahar Candan'a "Senin olgun bir sevgilin oldu mu?" sorusunu yöneltti.
"Bana aşıktı o. Ben onun sevgilisiydim. O benim sevgilim hiçbir zaman olmadı"
Bahar Candan, "Evet bir dönem çok ünlü bir sevgilim oldu benden yaşça büyük. Bana aşıktı o. Ben onun sevgilisiydim. O benim sevgilim hiçbir zaman olmadı. Öyle hissetti yani." şeklinde açıklama yaparken araya konuk yorumcu Nurettin Soydan girdi.