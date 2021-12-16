FLASH TV Al Sana Haber'de Bahar Candan'dan 'Ünlü bir kadınla birlikte oldum' itirafı

"İş dünyasında çok önemli bir yeri olan, bir derneğe başkanlık yapmış olan biri"

"Sisi" olarak bilinen program moderatörü Seyhan Soylu ise Bahar Candan'ı doğrulayarak, "Ben de biliyorum, iş dünyasında çok önemli bir yeri olan aynı zamanda bir derneğe başkanlık yapmış olan biri" dedi.