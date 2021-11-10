Flash Tv Al Sana Haber'de Azerbaycan bayrağı ve marşı interneti salladı
FLASH TV'de yayın hayatına başlayan Al Sana Haber'de program sunucularının Azerbaycan marşı ve bayrağıyla saygı duruşuna geçildiği anların videosu sosyal medyayı salladı.
FLASH TV Al Sana Haber programı yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana sosyal medyanın dilinde... Seyhan Soylu moderatörlündeki Flash Tv’de yayınlanan Al Sana Haber'de, geçtiğimiz yıl Karabağ topraklarına kavuşan Azerbaycan’ın ulusal marşı ve bayrağı eşliğinde Karabağ'ın özgürlük gününü canlı yayında kutladıkları video internette viral oldu.
Programın yorumcuları Ebru Polat, Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Bahar Candan ellerinde Azerbaycan bayrağı ve Azerbaycan marşı eşliğinde saygı duruşuyla programı kapattılar. Bu görüntüler internette elden ele dolaşırken, bazı Azeri sosyal medya kullanıcıları 'Üzülsem mi sevinsem miş bilemedim' yorumuyla görüntüyü garipsediklerini ifade ettiler.
Marş esnasında yorumcuların her birinin ayrı telden çaldıkları sosyal medyada en çok yapılan yorumlardan biri oldu.
'Ciddiyetsizlik' eleştirisi
Program sunucuları Azerbaycan’ın bu kutlu gününü Azerbaycanlı hayranlarına mesaj yollayıp tebrik ederek andılar ancak bu görüntüler 'ciddiyetsizlik' nedeniyle sosyal medyada çok eleştirildi.