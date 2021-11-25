FLASH TV Al Sana Haber canlıda Sisi'den Nihat Doğan hakkında 'Serpil Çakmaklı ile Banu Alkan' bombası

FLASH TV'nin 'yeni format' sloganıyla yeniden yayın hayatına başlamasıyla ön plana çıkan programlarından biri olan Al Sana Haber'de sansasyonsuz gün geçmiyor. Son olarak Tuğba Ekinci ile programda aralarında çıkan ve günlerce süren Türk-Kürt tartışmasıyla gündeme gelen Nihat Doğan hakkında, canlı yayında bir bomba iddia patlatıldı.