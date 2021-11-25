FLASH TV Al Sana Haber canlıda Sisi'den Nihat Doğan hakkında 'Serpil Çakmaklı ile Banu Alkan' bombası
FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında moderatör Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan ile ortaya attığı bomba iddia magazin gündemini salladı. Sisi lakaplı Seyhan Soylu, Yeşilçam'ın cesur güzellerinden Serpil Çakmaklı ve Banu Alkan'ın Nihat Doğan için birbirine girdiklerini ileri sürdü.
FLASH TV'nin 'yeni format' sloganıyla yeniden yayın hayatına başlamasıyla ön plana çıkan programlarından biri olan Al Sana Haber'de sansasyonsuz gün geçmiyor. Son olarak Tuğba Ekinci ile programda aralarında çıkan ve günlerce süren Türk-Kürt tartışmasıyla gündeme gelen Nihat Doğan hakkında, canlı yayında bir bomba iddia patlatıldı.
Sisi'den 'Serpil Çakmaklı ve Banu Alkan' bombası
Programın moderatörü, Sisi lakaplı Seyhan Soylu, bir zamanların sinema yıldızları olan Serpil Çakmaklı ve Banu Alkan'ın, Nihat Doğan'ın yeni ünlü olduğu zamanlarda, genç türkücü için birbirlerine girdiğini iddia etti.
Seyhan Soylu'nun, genç türkücünün ünlüler camiasına yeni adım attığı 17 yaşında iken, Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı'nın Nihat Doğan için kavga ettiğini ileri sürdü.
Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti.