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Fiyatı 659 bin TL! Düzce'de babasından öğrendi bu işe başladı: Salgında talep patladı

İhlas Haber Ajansı
Fiyatı 659 bin TL! Düzce'de babasından öğrendi bu işe başladı: Salgında talep patladı

Koronavirüs salgını süresince kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenlerin karavanlara olan ilgisini gören Düzce'deki bir imalatçı 4X4 arazi araçlarını karavana dönüştürüyor.

Fiyatı 659 bin TL! Düzce'de babasından öğrendi bu işe başladı: Salgında talep patladı

Korona virüs salgını sonrasında vatandaşlar tatillerini doğada yapmaya başladı. Özellikle Karavan’a olan talep ciddi oranda arttı. 

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Fiyatı 659 bin TL! Düzce'de babasından öğrendi bu işe başladı: Salgında talep patladı

Düzce’de yıllardır Arazi araçlarını karavan olarak dönüştüren Kadir Badur’da, taleplere yetişmekte zorlanıyor. 

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Fiyatı 659 bin TL! Düzce'de babasından öğrendi bu işe başladı: Salgında talep patladı

Dönüştürme hikayesi: Binek araçlarla yaylalara gidemeyenlerin tercihi olan arazi araçlarını karavana dönüştürme hikayesinde küçük kızının büyük etkisi olduğunu belirten Badur, “Çocukluğum babamın iş yerinde sanayi çarşısında geçti. Oradan bu işleri öğrendik." dedi.

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Fiyatı 659 bin TL! Düzce'de babasından öğrendi bu işe başladı: Salgında talep patladı

Avcılık yaptım: "Bizim ustamız babamız" diyen Badur "Daha sonra bu iş bizde merak haline geldi. Uzun yıllar avcılık yaptım. Bu araçların doğada ne hitap ettiğini ne istediğini çok iyi bilerek bu işe başladım." ifadelerini kullandı.

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